МИД оценил обстановку в Идлибе

12.03.2020, 15:59, Новости дня

В Идлибе в целом соблюдается режим прекращения огня, сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«За последнее время удалось преодолеть опасный всплеск напряженности в идлибской зоне деэскалации, это стало возможным благодаря договоренностям, достигнутым в ходе встречи президентов РФ и Турции 5 марта», – сообщила дипломат, передает РИА «Новости».

По ее словам, подписанный по итогам саммита дополнительный протокол к меморандуму от 17 сентября 2018 года позволил прекратить боевые действия в Идлибе.

«Данный режим в целом соблюдается. Это способствует заметной стабилизации обстановки в Идлибе», – добавила Захарова.

Сейчас продолжаются консультации между Минобороны РФ и Турции для обеспечения выполнения договоренностей.

«Мы рассчитываем, что это поможет добиться устойчивой стабилизации в Идлибе, улучшить гуманитарную обстановку», – отметила представитель ведомства.

При этом в МИД отметили, что произвольные авиаудары Израиля по Сирии способствуют росту напряженности в регионе.

В четверг министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что российские и турецкие военные специалисты на переговорах в Анкаре по сирийскому Идлибу в значительной степени достигли консенсуса.