 

Киев разорвал договоры об аренде земли с российским посольством

12.03.2020, 15:59, Новости дня

Горсовет Киева разорвал с российским посольством договоры об аренде земельных участков для строительства новых помещении диппредставительства.

Такое решение принято на заседании Киевсовета в четверг, информирует «Укринформ».

Расторгнут договоры об аренде земли для строительства новых помещений посольства РФ на Подоле на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и Боричев Току, 17, 19, 21. Этим участкам решено придать статус сквера.

Отметим, что на Украине по-прежнему нет нового российского посла. Летом 2019 года газета ВЗГЛЯД подробно описывала эту ситуацию.



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