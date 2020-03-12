Киев разорвал договоры об аренде земли с российским посольством
12.03.2020, 15:59, Новости дня
Горсовет Киева разорвал с российским посольством договоры об аренде земельных участков для строительства новых помещении диппредставительства.
Такое решение принято на заседании Киевсовета в четверг, информирует «Укринформ».
Расторгнут договоры об аренде земли для строительства новых помещений посольства РФ на Подоле на улице Спасской, 13-15, Спасской, 14 и Боричев Току, 17, 19, 21. Этим участкам решено придать статус сквера.
Отметим, что на Украине по-прежнему нет нового российского посла. Летом 2019 года газета ВЗГЛЯД подробно описывала эту ситуацию.
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