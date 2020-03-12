«Три дня по всей Думе ходил»: Жириновский требует лишить депутата мандата из-за поездки во Францию

12.03.2020, 15:58, Новости дня

Лидер обвиняет однопартийца в том, что тот прилетел из страны, где бушует коронавирус, но не соизволил отправиться на карантин.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский возмутился поведением своего однопартийца Сергея Катасонова, который по приезде из Франции не самоизолировался, не прошел карантин, а продолжал ходить в Госдуму. Политик так кипел от возмущения, что потребовал лишить Катасонова депутатского мандата.

«Это была частная поездка, он тайно слетал, возможно, заразился и тут сидел три дня — в зале заседаний, по всей Думе ходил!», — цитирует «Росбалт» Жириновского.

Сам глава фракции ЛДПР в Госдуме случайно узнал от санитарно-пограничных служб Шереметьево о тайной поездке однопартийца во Францию, где бушует коронавирус. Жириновский заявил, что не собирается прикрывать всех тех, кто «гнусным образом» может заразить россиян и стать источником эпидемии в России.

Политик привел в качестве положительного примера депутата Петра Толстого. Тот как раз накануне сообщил, что вернулся с заседания ПАСЕ и на две недели самоизолировался, ушел на карантин. Тем временем число заболевших коронавирусом в России увеличилось до 30 человек. Мэр Москвы Сергей Собянин даже отменил все массовые мероприятия в столице и ввел режим повышенной готовности из-за коронавируса.