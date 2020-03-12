Динамика коронавируса на 12 марта: Трамп запретил въезд из Европы в США

12.03.2020, 15:58, Новости дня

Число заболеваний приблизилось к 130 тысячам человек.

По состоянию на четверг, 12 марта 2020 года, статистика распространения нового китайского коронавируса COVID-19 следующая:

Всего в мире заражено 128270 человек. К 15 часам 12 марта прибавилось 9176 человек, это существенно больше чем вчера. От последствий коронавируса скончалось 4711 человек, плюс 427 за день, это также ощутимо больше, чем вчера. Выздоровело 68568 человек, за сутки стало на 2803 поправившихся больше. Этот показатель также возрос по сравнению с прошлыми сутками.

Больше всего заболевших по-прежнему в Китае – 80976 случаев, 3169 умерли. На втором месте – Италия, где введены строжайшие карантинные меры. В стране насчитывается 12462 заболевших, умерли 827 человек. Третье место у Ирана, который 12 марта пробил отметку в 10 тысяч зараженных. В Иране скончалось 429 человек.

Напомним, что 11 марта ВОЗ объявила распространение COVID-19 пандемией.

В США, где число заболеваний пока невелико (1336 человек) президент США Дональд Трамп решил принять жесткие меры блокирования коронавируса. Своим указом он запретил въезд в страну всем, кто за последние 14 дней бывал в странах Шенгенской зоны. Исключения сделаны для тех, кто въезжает из Великобритании, для грузовых перевозок, а также американцев после необходимых анализов, для лиц, постоянно проживающих в США, ближайших родственников граждан США. Ранее Трамп внес предложение из-за сложной ситуации освободить американцев от налогов.

В Испании минимум на две недели прекращен чемпионат по футболу. Ранее были приостановлены и другие турниры, например баскетбольная Евролига и Серия А в Италии. Речь идет и о переносе Олимпийских игр-2020.

В России за сутки коронавирус выявили у восьми пациентов. Шесть из них заболели в Москве, еще двое — в Московской области. Все заразившиеся вернулись из Италии. Всего в РФ вирус обнаружили у 28 человек, несколько из них уже выписались.

С 13 марта РФ ограничивает авиасообщение с Италией, Германией, Францией и Испанией. Чартеры отменились, останутся лишь прямые рейсы. Пассажиров, прибывающих из этих стран, направят в терминал F Шереметьево.

Утром 12 марта стало известно, что коронавирусом заразился актер Том Хэнкс и его супруга. Также заболел первый игрок в составе Американской баскетбольной ассоциации (NBA).