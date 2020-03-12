Неизвестный благотворитель перевел тяжелобольной малышке 50 млн рублей

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12.03.2020, 15:58, Новости дня

Годовалой жительницы Югорска необходима была генная терапия из-за тяжелого заболевания, но лечение в США обходилось в 170 миллионов рублей.

Тайный благотворитель пожертвовал 50 миллионов рублей на лечение годовалой Юлианы Сырцевой из Югорска (ХМАО). Как рассказала РИА Новости мама малышки Людмила Сырцева, у девочки спинальная мышечная атрофия, и для лечения в США необходимо было собрать более 170 миллионов рублей. Лечение в России могло бы обойтись дешевле, но для этого пришлось бы проводить процедуры с периодичностью в четыре месяца. А врачи из США предложили генную терапию, после которой отпала бы необходимость  врачи каждые четыре месяца. Единственное условие – терапию необходимо провести пока Юлиане не исполнится два года. Вот и стали родители форсировать события, поскольку два года девочке исполняется в сентябре.

Сегодня мама малышки сообщила ТАСС о закрытии сбора средства, поскольку необходимая сумма уже собрана. Почти 100 миллионов рублей за два дня внесли руководство и работники ООО “Газпром трансгаз Югорск” и неизвестный благотворитель, которого пользователи тут же назвали «волшебником». Кстати, случаи, когда люди жертвуют деньги на благие дела не редкие. К примеру, в Иркутске принес миллион рублей и сумку с вещами благотворительному фонду “Оберег”. Причем отказался называть свое имя.



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