Губернатор Токио заявила, что Япония не собирается отменять Олимпиаду-2020

12.03.2020, 15:54, Новости дня

Губернатор Токио Юрико Коикэ заявила, что эпидемия коронавируса не повлияет на планы Японии провести летние Олимпийские игры. Как передаёт NTD, ранее президент Международного олимпийского комитета также говорил, что отменять Игры-2020 не будут.

Эпидемия вируса COVID-19 не повлияет на планы Японии провести летние Олимпийские игры. Об этом сказала губернатор Токио Юрико Коикэ.

ЮРИКО КОИКЭ, губернатор Токио: Я знаю, что есть разные мнения. Но власти Токио готовились к этой Олимпиаде. Все тоже с нетерпением её ждут. Хотя весенний турнир по бейсболу среди старших школ отменён, думаю, что невозможно отменить Олимпиаду и Паралимпийские игры.

Президент Международного олимпийского комитета также говорил, что отменять Игры-2020 не будут.

Между тем Всемирная организация здравоохранения уже объявила эпидемию коронавируса пандемией. Многие страны принимают решительные меры, чтобы остановить распространение инфекции.

Правительства временно запрещают массовые мероприятия, а крупные спортивные соревнования либо отменяют, либо проводят без зрителей.

В самой Японии уже более 1300 заболевших, скончалось 22 человека, из больницы выписаны 475 пациентов.

Ранее представитель Оргкомитета Олимпиады-2020 предположил, что из-за коронавирусной инфекции Игры могут отложить на год или два. Губернатор Токио заявила, что МОК рассмотрит эту ситуацию. Окончательное решение должны объявить в мае.

Олимпийские игры в Токио планируют провести с 24 июля по 9 августа.

Дата выхода в эфир 12 марта 2020 года.