Немецкий политик – Путин ничем не рискует на всенародном голосовании

12.03.2020, 15:54, Новости дня

На всенародном голосовании по конституционным поправкам 22 апреля глава Кремля Владимир Путин может рассчитывать на поддержку большинства россиян, заявил в интервью Deutschlandfunk бывший уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. В массе своей граждане страны до сих пор видят в нём гаранта безопасности и стабильности, а также ценят его заслуги на внешнеполитической арене, пояснил немецкий политик.



Reuters

После решения Госдумы поддержать поправки к Конституции и в частности обнулить срок президентства Владимира Путина нельзя исключать, что период правления нынешнего главы Кремля продлится и до 2036 года, когда ему исполнится 83 года, заявил в интервью Deutschlandfunk бывший уполномоченный правительства Германии по межобщественному сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер.

За последние месяцы глава Кремля провёл очень «впечатляющую» и «интересную инсценировку», начиная с послания 15 января вплоть до выступления в Думе бывшей космонавтки Валентины Терешковой, отмечает немецкий политик. Теперь пакет поправок должен одобрить Конституционный суд, но он и так «никогда не шёл против интересов Путина». К тому же 22 апреля пройдёт всенародное голосование, и очень маловероятно, что русские не поддержат президента, убеждён Эрлер.

«Это понимает и Путин. В последние дни он говорит, что народ хочет, чтобы он остался у власти, и по большей части это правда. Это не вымысел, так что он ничем не рискует на референдуме* 22 апреля», — объяснил он. У большинства граждан РФ глава Кремля до сих пор ассоциируется с безопасностью и стабильностью. Благодаря ему стране удалось преодолеть тяжёлые 90-е годы, побороть сепаратизм, перечисляет Эрлер: «Путин определённо вернул Россию на мировую арену в роли сильной державы — отчасти и с помощью западных государств — ведь сегодня абсолютно очевидно, что сирийский конфликт на Ближнем Востоке без РФ урегулировать невозможно».

«Впрочем, это интересно не всем россиянам, — признаёт политик. — Для многих важны их права и уровень жизни». Но, в общем и целом, складывается впечатление, что он защищает порядок и повышает значимость РФ в мировой политике, а это в свою очередь обеспечивает ему высокие рейтинги, заключает Эрлер.

* Так сказано в оригинале. В РФ события 22 апреля называют всенародным голосованием (прим. ИноТВ).