Кэти Холмс о жизни после развода с Томом Крузом, дочери Сури и своем возрасте

12.03.2020, 15:47, Разное

Вскоре мы будем часто наблюдать Кэти Холмс на красных дорожках и в студиях различных телешоу. Все потому, что на экраны выйдет новая мелодрама с ее участием “Секрет” (The Secret: Dare to Dream), компанию в которой ей составит Джош Лукас. Мировая премьера состоится 17 апреля, и Кэти уже начала привлекать к этому событию внимание общественности. В частности, она украсила обложку апрельского номера американского ELLE и дала интервью, в котором впервые за долгое время рассказала о жизни после развода с Томом Крузом, дочери Сури, своих увлечениях и жизни в Нью-Йорке. Публикуем самые интересные цитаты.

О жизни после развода:

То время было очень напряженным. В мою сторону было направлено слишком много внимания, плюс у меня на руках был маленький ребенок. Но и забавным моментам находилось место. В то время очень много незнакомых людей становились моими друзьями, так как постоянно оказывали нам помощь. И по этой причине в том числе я обожаю Нью-Йорк. Помню один прекрасный случай, от которого я чуть не расплакалась. Сури было 6 или 7, она ночевала у подруги, а я отправилась на балет в Lincoln Center. В 10 вечера раздался звонок: “Мамочка, ты сможешь меня забрать?” Я поймала такси и отправилась в Battery Park за ней. Она была измотана. По дороге домой она заснула, и когда мы подъехали к нашим апартаментам, таксист открыл мне дверь и помог донести ее до квартиры, чтобы не разбудить. Он был так добр к нам.

Кэти Холмс и Том Круз

О дочери Сури:

Я так сильно ее люблю. Моей главной целью всегда было развить в ней ее индивидуальность. Убедиться, что она смогла стать на 100 процентов самой собой, сильной, уверенной в себе и своих силах. Чтобы она знала об этом. И она действительно очень сильная – и всегда была такой. Она выбирает себе увлечение и занимается им до тех пор, пока не добьется определенных успехов. И только после этого она говорит: “Окей, теперь я хочу изучить что-то другое”. Она очень целеустремленная и трудолюбивая.

Недавно я просматривала один фан-сайт, посвященный ей, и там было фото папарацци, на котором она совсем малышка. На меня нахлынуло столько эмоций. Пока она была маленькой, нас постоянно преследовали. Мне хотелось держать ее подальше от такого внимания, поэтому я выходила с ней на прогулку в парк в 6 утра, чтобы никто нас не увидел.

Сури Круз и Кэти Холмс

О жизни в Нью-Йорке:

Я научилась отлично проводить тут время. Я посещаю занятия в танцевальном центре Broadway Dance Center, хожу на горячую йогу и бокс. Также бываю в литературном клубе. Этот город предлагает множество развлечений, и я этим пользуюсь. Да, иногда не хватает времени, но я учусь совмещать. А знаете, что я еще нашла недалеко от своего дома? Салон, в котором делают массаж ног после полуночи. Это же так классно!

О возрасте:

Говорят, ты не узнаешь себя по-настоящему до того момента, пока тебе не стукнет 40. Мне 41. И я понимаю многие вещи. Я много испытала на собственном опыте. Я знаю, о чем говорю, и знаю, что мое мнение и мои взгляды ценны. Я предпочитаю слушать себя, чем ориентироваться на чужое мнение. Это большой шаг для меня. Для этого потребовалось много времени.

Как я говорю своим друзьям: “Знаешь, что самое печальное после сорока? Это то, что мои старые уловки больше не работают”. (смеется) В моей семье было 5 детей, и я младшая. Я всегда была самой миленькой, на меня было направлено все внимание, и я к этому привыкла. Но однажды ты просыпаешься и…

– Наносишь сразу 5 антивозрастных сывороток, – перебивает актрису журналист.

– Именно, – продолжает Кэти. – У меня есть полный набор косметики Barbara Sturm: гиалуронка, сыворотка для осветления кожи, крем для лица, крем для тела… Да, что поделать.