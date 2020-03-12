Образы, как под копирку: Дженнифер Гарнер со старшей дочерью Вайолет по дороге в маникюрный салон

12.03.2020, 15:47, Разное

Папарацци запечатлели на пути из маникюрного салона домой актрису Дженнифер Гарнер вместе со старшей дочерью Вайолет, которой в этом году исполнится 15 лет. Было так задумано или просто вкусы совпадают, но на новых снимках мама и дочь выглядят, как сестры-близнецы: очки в черной оправе, серые футболки, вязаные кардиганы, голубые джинсы и сланцы – образы почти один в один. А усиливает эффект внешнее сходство Дженнифер и Вайолет, притом что последняя уже скоро станет на голову выше мамы.

Дженнифер Гарнер и Вайолет Аффлек

Не только Дженнифер с детьми попадает в последнее время в объективы папарацци, но и за бывшим отцом семейства активно следят СМИ. Уже несколько недель в сети не утихают слухи о новом романе Бена Аффлека. Якобы на съемках фильма “Глубокая вода” 47-летний актер закрутил роман с коллегой, исполнительницей главной роли 31-летней Аной де Армас. Все настойчивее стали разговоры, когда звезд заметили вместе на Кубе, откуда родом Ана. Инсайдеры сообщали: коллеги не случайно встретились под жарким карибским солнцем, а отправились в романтическое путешествие. Сегодня в сети появились первые фото папарацци, на которых Бен и Ана прогуливаются по пляжу вместе.

Между тем еще недавно Бен рассказывал в интервью The New York Times, что сих пор жалеет о разводе с Дженнифер Гарнер.

Я довольно долго был в норме. Но когда все случилось, когда мой брак распадался, я стал пить больше и больше. Это был 2015-2016 год. Мое пьянство, конечно, создало еще больше проблем в браке. Самое большое мое сожаление сейчас – это развод.

По словам актера, стыд, который он испытывал тогда перед детьми, отравлял его жизнь как яд. Когда Бен принял решение избавиться от пагубной зависимости, Дженнифер лично возила его на лечение в реабилитационный центр. Последний раз в рехабе Бен был в 2018 году, тогда он провел там 40 дней.

Мне не особо полезно зацикливаться на неудачах, рецидивах и самобичевании. Люди компульсивного типа поведения, которым я и являюсь, чувствуют себя лучше, увлекаясь едой, алкоголем, азартными играми, сексом или чем-то еще. Но в конечном счете это делает жизнь хуже. Вы делаете все, чтобы дискомфорт исчез, а он нарастает. Это порочный круг. Я допустил много ошибок, я сожалею обо всем, что сделал. Но важно взять себя в руки, вынести из этого урок и двигаться вперед,

– говорил Аффлек в интервью.