Мнение: Больше 5 тысяч не собираться!

12.03.2020, 15:42, Разное

Какие-то странные борения происходят в российских верхах по поводу коронАвируса. Ничем иначе не объяснить то, что вдруг решили выкатить “на прямую наводку” мэра Москвы, безропотного Собянина. Типа “нашли кого не жалко”. И вот москвичи с изумлением вдруг ознакомились с “Указом мэра Москвы” диковинного содержания – “больше 5 тыщ не собираться”, опубликованным позавчера.

Здесь всё дико: во-первых, что еще за “указ”? С каких пор московский мэр вправе издавать указы? И если вправе, то почему раньше не издавал – только что вспомнил, что ли? Вроде бы до сих пор “указы” были прерогативой исключительно президента… Ну ладно.

Во-вторых – мэр тут очевидным образом совершает страшнейший грех по меркам путинской России – превышает полномочия и влезает не на свою поляну. Мало того, что спортивные мероприятия позапрещал (хотя речь ведь о матчах ВСЕРОССИЙСКИХ чемпионатов) – так он совершил вообще святотатство: взял да “ограничил” праздничные мероприятия так называемой “Крымской весны”. “Когда вся страна в едином порыве празднует величайшее свершение путинской эпохи…” – вдруг влезает московский градоначальник и суконным голосом запрещает предаваться веселью на Тверской!

И что интересно – никакой реакции. То есть “народ”-то, понятно, вообще не при делах, не погонят на Тверскую “праздновать” – и хорошо, ведь “крымская эйфория” уже пару лет как испарилась без следа, чего праздновать – никто уже не понимает. Но Кремль-то что? Это ж “важное идеологическое мероприятие”! Молчит.

Причина ясна – молчит, потому что “отмена мероприятий” – его инициатива, Собяниным тут просто воспользовались для “озвучки”. Вопрос – а почему тогда не напрямую? Вон, в Италии – там ведь распоряжения насчет карантина в разных областях издают не губернаторы, а непосредственно глава правительства Италии.

“Указы” Собянина насчет введения карантинных мер особо смешны еще и потому, что, как все мы знаем, полиция и вообще любые средства охраны правопорядка московским властям не подчиняются (как и в любом субъекте федерации “силовики” не подчиняются губернаторам, у них своя, отдельная “вертикаль”). Поэтому весь этот камуфляж для совсем уж идиотов (83% населения). Но зачем??

Проблема, видимо, в том, что в Кремле до сих пор не определились окончательно, как им реагировать на коронавирус. И до сих пор надеются, что “как-нибудь рассосется само”. Понимают – если бахнуть ФЕДЕРАЛЬНЫМИ, то есть настоящими указами, то Система впадет в ступор, перестанет готовиться к “эпохальному голосованию 22 апреля”. Какое может быть голосование, какая агитация, если всех надо в карантин сажать?

Но и совсем не реагировать – тоже как-то стремно. Вот и вспомнили – ба! Да у нас же есть еще эти… как их… региональные власти! Вот пусть они и борются с эпидемией! Ловко придумано, чувствуется рука старого хаббардиста Кириенко: младший, подчиненный уровень в регионах пусть, стало быть, “останавливает пандемию” как может – а поверх него “федералы” будут вести народ к “судьбоносному голосованию”. Типа “не пересекаясь”.

Похоже на шизофрению? Ну да. Но такова сейчас вся российская политика. Ее девиз – “Давайте максимально игнорировать реальность! Только так мы ее победим!”

Так что “Указы Собянина” и “больше 5 тыс. не собираться” – это еще не предел. Дальше будет еще веселее.