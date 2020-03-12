Кудрин заявил о нулевом росте экономики РФ в 2020 году при сложившихся ценах на нефть

12.03.2020, 15:30, Новости дня

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин считает, что бюджет РФ в 2020 году при цене 72 рубля за доллар и стоимости барреля нефти в 35 долларов потеряет 3 трлн рублей, а роста экономики не произойдет.

Кудрин заявил, выступая в ходе заседания комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, что если ориентироваться на цены на нефть в четверг – «цена примерно около 35 долларов и курс рубля около 72 рублей за доллар», – то можно предположить, что РФ не получит «нефтегазовых доходов около 3 трлн рублей», передает РИА «Новости».

«Причем ниже цены отсечения мы не получим около 500 млрд рублей. Соответственно, дефицит бюджета в этом году может составить чуть меньше 2% ВВП», – добавил глава Счетной палаты.

По его словам, «темпы экономического роста будут ближе к нулю в этом году, соответственно, будут ниже значения всех других показателей с точки зрения роста реальных доходов населения».

«Поэтому мы должны понимать, что перед нами такие вызовы стоят», – добавил Кудрин.

На его взгляд, средняя цена нефти в 2020 году может составить 40 долларов за баррель или немного выше. Это лучше некоторых прогнозов, но все же «предполагает, что мы все равно будем ближе к нулевым отметкам экономического роста».

«Соответственно, будут ниже инвестиции (…) по сравнению с предыдущим годом. Это новые реалии», – добавил глава Счетной палаты.

Кудрин сообщил также, что прогноз социально-экономического развития РФ на 2020 год от Минэкономразвития безнадежно устарел: прогнозы по средней цене нефти в 57,7 доллара за баррель и среднегодовому курсу доллара в 63,9 рубля сегодня уже не могут быть реальными значениями, на которых строится бюджет.

«Нужно исходить из новых реалий, и конечно сегодня трудно предсказать, какой основной сценарий будет в этом году», – добавил он.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает наступления глобальной экономической рецессии.

Накануне экономический прогнозист и обозреватель Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил, что миру предстоит пережить еще один финансовый крах, и на этот раз он будет намного хуже.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.