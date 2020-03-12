 

За принятие поправки к Конституции высказались 64% россиян

12.03.2020, 15:30, Новости дня

Согласно опросу ВЦИОМ, 64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию России, причем с 6 марта доля сторонников поправки увеличилась на 22 процентных пункта.

«64% россиян проголосуют за предложенные изменения в Конституцию РФ. С 6 марта эта доля россиян увеличилась на 22 п.п.», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

Отмечается, что подавляющее большинство россиян информированы о предстоящем голосовании по поправкам – 87%. Причем за 5 дней это число выросло на 3 п.п. Каждый второй (49%) также знает точную дату голосования, 22 апреля. Еще 3 марта точную дату называли только 37% россиян.

75% россиян слышали о том, что 10 марта Госдума приняла во втором чтении законопроект о внесении поправок в Конституцию. Также 73% слышали о предложении депутата Валентины Терешковой снять ограничения по числу президентских сроков.

69% россиян планируют принять участие в голосование, из них 45% выражают крайнюю степень уверенности. Пока не определились с окончательным решением 17%.

Инициативный всероссийский опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен 11 марта 2020 года. В опросе приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.



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