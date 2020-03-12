Прокуратура Москвы вычисляет нелегальных мигрантов по “цифровому следу”

12.03.2020, 15:30, Разное

Прокуратура Москвы с конца 2019 года начала использовать новую методику по выявлению нелегальных мигрантов. Теперь сотрудники госслужбы могут отслеживать таких людей по их “цифровому следу”.

Известно, что чаще всего цель нелегальных мигрантов — это заработок. При этом основную часть зарплаты они отправляют в родные страны. Именно это и решено использовать для выявления незаконно пребывающих граждан других стран в Москву. Прокуратура совместно с Росфинмониторингом разработала схему отслеживания отправления финансов в страны СНГ. Благодаря этому уже удалось составить карту самого большого скопления рабочих в столице.

Как оказалось, большая часть из них трудится и живёт на юго-востоке столицы, а именно в районах Люблино и Печатники. Имея полученные данные соответствующие органы провели проверку строящихся крупных объектов, и выявили мини-городок, который населяли преимущественно граждане Киргизии, Узбекистана и Таджикистана. Он расположился на территории заброшенной промышленной базы. Помимо жилья, там имелся магазин и работало кафе. Основным же доходом приезжих, некоторые из которых жили там вместе с семьями, являлся ремонт автомобилей и сортировка мусора. В настоящий момент многие из них уже задержаны и на них наложены административные штрафы. Кроме того, работодатель также установлен и в его отношении проводится проверка.

Прокуратура Москвы видит перспективу в новом совместном с Росфинмониторингом проекте выявления нарушений законодательства по “цифровому следу”. По предварительным подсчётам, только в прошлом году сумма нелегально выведенных средств составила 25 миллиардов рублей. При этом статистика показывает, что число легально регистрирующихся трудовых мигрантов также возрастает.