 

«Аэрофлот» снизил цены на международные перелеты

12.03.2020, 15:30, Новости дня

Авиакомпания «Аэрофлот» снизила тарифы на международные рейсы. В среднем стоимость билетов опустится на 10%, информирует компания.

Такой шаг распространяется на саму авиакомпанию «Аэрофлот», а также на часть рейсов дочерних компаний – «Россия» и «Аврора», передает ТАСС.

«Тарифы снижены на всех международных воздушных линиях с отправлением из пунктов Российской Федерации. Общая стоимость перевозки, номинированная в евро (включая топливный сбор), снизится в среднем на 10%», – отмечается в сообщении компании.

Отмечается, что новые тарифы действуют во всех каналах продаж. 

Ранее «Аэрофлот» разрешил бесплатно вернуть билеты, изменить маршрут или даты путешествия в ряд стран, где наблюдается непростая ситуация с вирусом.



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