Great Wall продемонстрировала самый бюджетный пикап Pao

12.03.2020, 15:30, Разное

Новое поколение пикапа Great Wall Pao дебютировало на китайском авторынке несколько месяцев назад, сразу же став одной из самых популярных моделей. На данный момент появились подробности и о базовой вариации автомобиля.

Представители китайского Минпрома продемонстрировали и рассказали о бюджетной версии пикапа Great Wall Pao, появление которого ожидается и в Российской Федерации, но ближе к концу текущего года. На снимках, опубликованных в Сети, можно заметить, что новинка получила однорядную кабину и подросший кузов. Платформа машины такая же, как и у Haval H9, а габариты составляют: длина – 5,4 метра, колёсная база – 3,23 метра. В подкапотном пространстве размещается 2,0-литровый турбодвигатель на 190 лошадиных сил, функционирующий в паре с 6-ступенчатой МКПП или 8-АКПП.

Через некоторое время ожидается дебют и электрической версии транспортного средства. Что касается доступных опций, то здесь стоит выделить наличие ABS и ESP, кондиционера и штатной аудиосистемы. Стоимость автомобиля составит почти 86 тысяч юаней (более 880 тысяч рублей). К слову, прежний пикап с 5-местной кабиной обходится покупателям на 10 тысяч юаней дороже.