 

«Киркорова сыграет Милош Бикович»: Ургант «распределил» роли в предполагаемом проекте

12.03.2020, 15:30, Разное

Иван Ургант иронично воспринимает популярность сербского актера на российском телеэкране. В очередном выпуске вечернего шоу он «распределил» роли в предполагаемом сериале о Филиппе Киркорове, отдав главную Милошу Биковичу.
По мнению ведущего «Вечернего Урганта», после успеха сериала «Холоп», где в центре внимания публики и критиков оказался 32-летний актер из Сербии, теперь все главные роли должны принадлежать именно ему. А в подтверждение своей гипотезы телеведущий назвал экранное воплощение образа звезды мирового уровня Муслима Магомаева.

Многосерийную ленту о народном артисте начал показывать Первый канал. В связи с этим Иван Урганти «представил» актерский состав гипотетического сериала «Киркоров», над созданием которого якобы уже задумались его продюсеры. В новом проекте галантный ведущий, конечно, оставил роли для своих гостей — актрис Ирины Антоненко и Светланы Устиновой, снимающихся в сериале «Магомаев».

В целом они одобрительно отнеслись к выбору исполнителей, единственным невыясненным вопросом оставалась кандидатура на роль Аллы Пугачевой — супруги Филиппа Киркорова, с которой он прожил 11 лет. Особо не задумываясь, Ургант назвал себя основным претендентом на роль эстрадной певицы.



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