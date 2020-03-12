 

Терешкова: критикующие поправку об «обнулении» президентских сроков не любят Россию

12.03.2020, 15:30, Разное

Депутат Госдумы от «Единой России» Валентина Терешкова заявила, что люди, критикующие ее поправку в Конституцию, которая позволит Владимиру Путину снова избираться на пост президента в 2024 году, не любят Россию.

«Я об этих людях, которые не любят страну, а делают все для того, чтобы гадости делать, я не хочу о них даже говорить», — сказала депутат.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что Путин поддержал поправку Терешковой из-за сложной ситуации в мире.

«В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти, — подчеркнул Песков. — По всей видимости, этим и руководствовалась Терешкова, это была ее аргументация, с которой согласился президент Путин».

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Накануне Совет Федерации и Госдума одобрили поправки к Конституции, предложенные президентом Владимиром Путиным и специально созданной комиссией по внесению изменений в Основной закон страны.

Помимо поправки Терешковой парламентарии проголосовали за добавление в Конституцию определения брака как союза мужчины и женщины, одобрили пункты о недопустимости призывов к отчуждению частей территории РФ и о государствообразующем статусе русского народа.

Теперь документ должен подписать президент, а после этого документ должны одобрить две трети региональных парламентов. Всенародное голосование по поправкам в Основной закон страны пройдет 22 апреля.

Источник: Новая газета



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