Врача сирийских террористов отправили под суд в России

12.03.2020, 15:28, Новости дня

Следователи Северо-Кавказского федерального округа РФ передали дело врача сирийских террористов, жителя Сургута Зураба Маммаева в суд, информирует Следственный комитет.

Расследование дела по статьям «участие на территории иностранного государства в вооруженном формировании, не предусмотренном законодательством данного государства, в целях, противоречащих интересам Российской Федерации» и «финансирование терроризма» завершено, сообщается на сайте СК.

По версии следствия, с октября 2014 по январь 2015 года Маммаев на территории Сирии в составе группировки «Казахский джамаат», являющейся структурным подразделением запрещенной в РФ организации «Исламское государство», выполнял обязанности врача.

«После совершенного преступления в начале февраля 2015 года Маммаев вернулся на территорию Российской Федерации и до дня его задержания – 18 июня 2019 года – не сообщил в правоохранительные органы Российской Федерации о своем участии в преступной деятельности, имея реальную возможность сделать это», – информирует СК.

Кроме того, с сентября 2014 по февраль 2016 года Маммаев, находясь в Сургуте и достоверно зная об участии другого жителя Ханты-Мансийского автономного округа в деятельности запрещенной террористической организации, осуществил переводы 135 тыс. рублей на сообщенные мужчиной номера банковских карт.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в Центральный окружной военный суд для рассмотрения по существу.

Накануне сообщалось о задержании в Крыму четырех террористов запрещенной в РФ организации.