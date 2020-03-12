СМИ сравнили возможности РФ и Саудовской Аравии в нефтяной войне
12.03.2020, 15:28, Новости дня
Канадское издание The Globe and Mail сравнило возможности Москвы и Эр-Рияда в нефтяном противостоянии после срыва сделки ОПЕК+, отметив, что это выглядит как игра «Ястребы и голуби».
«В игре под названием «Ястребы и голуби» два водителя за рулем автомобилей мчатся прямо друг на друга. Тот, кто первым уклоняется от фатального столкновения, считается проигравшим и слабаком. Классическая теория игр. Именно так все обстоит в отношениях между Россией и Саудовской Аравией», – отметил автор в материале.
Отмечается, что РФ имеет достаточное количество финансовых подушек безопасности, передает РИА «Новости».
«Независимо от того, идет ли речь о компаниях или о государствах, побеждает тот, у кого прочнее балансовая ведомость», – пишет издание.
При этом автор напоминает, что золотовалютные резервы РФ на 80 млрд больше, чем у Саудовской Аравии, а соотношение российского долга к ВВП составляет всего 15%.
В свою очередь у Эр-Рияда этот показатель равен 25%. Подчеркивается, что это дает Москве значительно большую финансовую гибкость.
По мнению автора, у РФ есть широкие возможности для балансировки бюджета. Как уточняет издание, Москве нужна цена в 38 долларов за баррель, чтобы свести бюджет, а Эр-Рияду необходим ценник вдвое выше.
Также издание подчеркивает, что РФ в нефтяном противостоянии выступает не только Саудовской Аравии, но и пытается выдавить с рынка американских производителей сланцевой нефти.
«Россия, судя по всему, обладает большей финансовой устойчивостью, чем Саудовская Аравия в этой не отличающейся особой чистотой нефтяной войне, и Москва настаивает на том, что сможет выдержать цену в 30 долларов за баррель или даже меньше в течение нескольких лет. Может быть. Однако не следует исключать возможность того, что ни одна из сторон не свернет в сторону, – заключил автор.
Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что не исключает наступления глобальной экономической рецессии.
Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. После этого цены на нефть начали резкое падение, что привело к обрушению рынков в разных странах.
В четверг сообщалось, что секретариат ОПЕК разослал официальные приглашения восьми странам-участницам мониторингового комитета ОПЕК+ для участия в технических консультациях 18 марта 2020 года, в том числе России.
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