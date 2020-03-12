ВФЛА из-за допингового скандала оштрафовали на 10 млн долларов

12.03.2020, 15:28, Новости дня

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) оштрафовала Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА) на 10 млн долларов, об этом сообщил глава рабочей группы организации Руне Андерсен.

«В ноябре прошлого года мы остановили процесс восстановления ВФЛА после обвинений по делу о подделке документов. Позднее министерство спорта отозвало аккредитацию ВФЛА, после чего у нее сменилось все руководство, оно не имеет связи с предыдущей системой. К тому же новый президент признал нарушения. Рабочая группа подготовила ряд санкций для ВФЛА из-за нарушений предыдущего режима, включая 10 млн долларов штраф, пять из них – немедленно», – сообщил Андерсен, передает РИА «Новости».

Он отметил, что другие 5 млн являются условным штрафом, при условии что «ВФЛА больше не будет нарушать правила и будет прогрессировать в вопросе восстановления своих прав».

В World Athletics также ввели ограничение на 10 атлетов, которые смогут от РФ принимать участие в чемпионате Европы и других крупных соревнованиях под нейтральным флагом.

Напомним, 31 января Минспорт приостановил государственную аккредитацию ВФЛА, в начале февраля президиум организации сложил с себя полномочия.

21 ноября AIU выдвинул семерым участникам дела прыгуна в высоту Данила Лысенко обвинения в нарушении антидопинговых правил, они были отстранены. Среди попавших под санкции в том числе был на тот момент глава ВФЛА Дмитрий Шляхтин, который позже подал в отставку.