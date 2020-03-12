 

Конгресс проголосовал за ограничение полномочий президента по ведению войны

12.03.2020, 15:11, Новости дня

Конгресс окончательно одобрил предложение ограничить возможности президента Дональда Трампа атаковать Иран, что свидетельствует о встревоженности законодателей после обострения напряженности.

Через месяц после того как резолюция преодолела ключевое препятствие в виде Сената, который контролируется однопартийцами Трампа, республиканцами, возглавляемая демократами Палата представителей одобрила инициативу, запрещающую любые военные действия против Ирана без явного согласия Конгресса. Ее поддержали 227 конгрессменов, против проголосовали 186.

Впрочем, Трамп практически наверняка наложит свое вето на резолюцию, а у коалиции из большинства демократов и нескольких республиканцев, скептически настроенных к войне, не хватит голосов, чтобы преодолеть его.

«Если президент Трамп серьезно относится к своему обещанию прекратить бесконечные войны, он подпишет эту резолюцию, чтобы она приобрела силу закона», – заявил сенатор-демократ Тим Кейн, возглавивший эту инициативу.

Голосование в Палате представителей состоялось вскоре после того, как в результате ракетного удара по военной базе к северу от Багдада погибли американский солдат, британский солдат и американский подрядчик. Удар стал крупнейшей атакой на иностранные силы в Ираке по числу погибших за последние годы.

  • Русская служба «Голоса Америки»

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