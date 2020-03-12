В смартфоне Apple iPhone 12 появится 3D-камера World Facing

12.03.2020, 15:07, Разное

Инсайдеры рассказали о новом техническом решении для гаджета Apple iPhone 12. Смартфон получит 3D-камеру World Facing, которая способна предложить пользователям новые возможности.

Новый флагманский смартфон iPhone 12 от компании Apple представят лишь в сентябре, но уже сейчас многих интересуют, какие технические решения применят инженеры и смогут ли они впечатлить потенциальных покупателей. В настоящее время “умные” телефоны достигли предела своего развития, а потому найти действительно революционные решения непросто.

Конструкторы стремятся действовать а рамках отдельных узлов, поэтому теперь они больше всего внимания уделяют камерам аппарата. Появление мощных процессоров даёт возможность устанавливать не только высокочувствительные линзы, но и объективы нового поколения. Именно таким может оказаться World Facing, о котором рассказали инсайдеры из Китая. По их словам, над этой новинкой в Купертино работают уже два года и высока вероятность, что эту 3D-камеру используют в очередной флагманской модели. Особенностью технологии является комбинация системы датчиков и лазеров, работающих при поддержке высокопроизводительного программного обеспечения. Поставщиком этого оборудования может выступить компания Lumentum.

По имеющейся информации, данный фото-модуль Apple iPhone 12 научили измерять расстояние между объективом и объектом напротив в новом режиме. При снимке на аппаратном уровне мгновенно будут добавляться эффекты, позволяющие существенно улучшить качество фотографий. Предусмотрено и появление нескольких новых режимов. Также более разнообразными и тонкими станут настройки. Эксперты отмечают, World Facing позволит более широко использовать технологию дополненной реальности.