Скандалы: Перевал Миллера

12.03.2020, 15:06, Разное

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 г. рухнули на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года, а поставки снизились на 11%

Доходы «Газпрома» от экспорта газа в январе 2020 г. рухнули на 41,1% по сравнению с первым месяцем прошлого года и едва превысили $3 млрд, следует из материалов Федеральной таможенной службы. Поставки снизились на 11% до 18,3 млрд куб. м. Сколько из этого объема пришлось на дальнее зарубежье, в обычных условиях формирующее основную часть экспортной выручки «Газпрома», таможня не указывает. По оценкам «Интерфакса», в январе экспорт трубопроводного газа из России в дальнее зарубежье мог составить около 13,4 млрд куб. м.

«Газпром», в течение нескольких лет ежемесячно информировавший о динамике поставок в дальнее зарубежье, с января 2020 г. прекратил эту практику. На запрос «Ведомостей» представитель компании не ответил.

После обновления несколько лет подряд рекордов экспортных поставок и выручки от продажи газа в дальнее зарубежье «Газпром» с начала 2020 г. резко теряет в обоих показателях. Общий тренд на снижение мировых цен сформировался еще в 2019 г. из-за снижения темпов роста спроса на газ и избыточного предложения СПГ. В начале 2020 г. в Европе – ключевом для «Газпрома» рынке сбыта – ситуация усугубилась аномально теплой зимой и избытком накопленных запасов в ожидании газовой войны между Россией и Украиной. Спотовые цены на европейских газовых хабах – к ним привязаны почти 57% долгосрочных контрактов российской компании – в течение января снизились со $148 за 1000 куб. м почти в полтора раза. 10 марта на нидерландском Title Transfer Facility 1000 куб. м газа поставкой в апреле стоила $101. С февраля дополнительное давление на мировые котировки газа оказывает эпидемия коронавируса.

Пропорционально снижению экспортной выручки «Газпрома» потери несет и бюджет России. «Газпром» платит экспортную пошлину на газ в размере 30% от стоимости. Получается, что в январе прошлого года компания заплатила $1,5 млрд, а этого – $900 млн.

На этот год, как и на прошлый, Минфин запланировал сборы от экспортной пошлины на газ почти в 700 млрд руб. Эта сумма эквивалентна 0,6% ВВП. В пояснительной записке к поправкам в бюджет на этот год, 11 марта принятым во втором чтении, Минфин увеличил оценку поступлений от пошлин на газ до 706,1 млрд руб.

«Прогноз доходов корректируется в случае необходимости в рамках бюджетного процесса при подготовке поправок в бюджет», – сообщил представитель Минфина в ответ на запрос «Ведомостей». Минфин видит снижение поступлений от экспортной пошлины на газ за прошедший месяц, но возможные выпадающие доходы будут просчитаны к внесению весенних поправок в бюджет и с учетом динамики и прогноза Минэкономразвития, говорит федеральный чиновник.

Если с января падают экспортные цены, то прямо пропорционально им будут падать и пошлины, объясняет экономист Экономической экспертной группы Александра Суслина. Если помимо цен на газ упадет и его экспорт, то потери казны будут еще больше. Речь пойдет о нескольких сотнях миллиардов рублей. Это существенно для бюджета. Особенно в нынешней ситуации, когда бюджету грозит дефицит и любые потери будут его наращивать, заключает Суслина.

Надеяться на изменение тренда не приходится. «В целом по году ситуация будет оставаться сложной – спотовые цены на газ окончательно обрушились из-за коронавируса только в феврале, – говорит старший директор отдела корпораций Fitch Дмитрий Маринченко. – Кроме того, кризис цен на нефтяном рынке тоже потянет вниз финансовые показатели «Газпрома».

Их отражение в стоимости продаж по контрактам с нефтяной привязкой придется на второе полугодие, говорит Маринченко.

В том или ином виде к стоимости нефти привязано 32% долгосрочных контрактов «Газпрома», сообщала компания.

В феврале поставки на экспорт упали еще сильнее, говорит аналитик Центра энергетики МШУ «Сколково» Сергей Капитонов. По данным европейских систем мониторинга поставок газа REMIT и ENTSOG, экспорт «Газпрома» в Европу за январь – февраль мог составить порядка 26–27 млрд куб. м, подсчитал он. Это самый низкий результат с 2015 г. «Когда «Газпром» вошел в экспортный суперцикл – более 190 млрд куб. м в период 2017–2019 гг., – поставки газа в январе – феврале составляли 33–35 млрд куб. м, – говорит Капитонов. – Таким образом, текущее падение экспортных объемов составляет около 20–25%».

В таких условиях максимизировать экспорт нет смысла, считает Маринченко. «Газпром» вряд ли будет увеличивать продажи по спотовым ценам через собственную электронную торговую площадку, а может, и временно от нее откажется. Сейчас спотовые цены в Европе едва покрывают операционные расходы компании по добыче и транспортировке газа.

Свидетельств тому, что «Газпром» собирается заливать Европу дешевым биржевым газом, пока нет, соглашается Капитонов. «Очевидно, что для компании существует некая психологическая цена отсечения, – это видно на примере электронной торговой площадки, – указывает Капитонов. – В январе через нее было продано почти 4 млрд куб. м газа, а с начала марта – всего 0,5 млрд куб. м». Компания не будет жертвовать валютной выручкой, которая нужна не только для выполнения крупной инвестпрограммы, но и для поддержания рубля, о чем было объявлено на днях, указывает эксперт. Возможно, «Газпрому» придется сократить программу капвложений, допускает Маринченко.

В этом году «Газпрому» не стоит ждать новых экспортных рекордов, считает Капитонов. «Однако есть и позитивные факторы: низкие цены будут разгонять потребление газа в Европе, если регион не погрузится в гибернацию из-за коронавируса», – рассуждает эксперт.

Артур Топорков, Светлана Ястребова