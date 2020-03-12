 

Падение валют из-за нефти: евро в России – 84 рубля, доллар в Казахстане – 400 тенге

12.03.2020, 15:02, Новости дня

Курс евро на Московской бирже достиг 84,02 рубля впервые с февраля 2016 года. Доллар, по данным Мосбиржи на 11:46 по московскому времени, торгуется за 74,64 рубля. 

Рынок акций российских компаний также продолжает падать: “Россеть” упала на 7,5%, “Мечел” – на 7,1%, АФК “Система” – на 7%, “Аэрофлот” – на 6,3%, “Татнефть” – на 6,2%.

В казахстанских обменниках курс доллара доходит до 402 тенге, как следует из данных Kurs.kz. На утренних торгах на Казахстанской фондовой бирже курс доллара вырос на 3,85 тенге и составил 396,8 тенге. Средневзвешенный курс евро – 447,98 тенге. 

Украинская гривна также продолжила свое падение: в некоторых обменных пунктах Киева доллар продают по 27 гривен, стоимость евро выросла до 30 гривен. По официальному курсу Национального банка Украины на 12 марта доллар США стоит 25,62 гривен, евро – 29,05 гривен. 

На Белорусской валютно-фондовой бирже доллар вырос на 1,4%, евро – на 0,98%. По самому высокому курсу в “Идея Банке” доллар США можно купить за 2,4 белорусских рублей, евро – за 2,73. 

Ослабление курсов валют специалисты связывают с общемировым снижением цен на нефть и эпидемией коронавируса. Утром 12 марта цена нефти марки Brent составила примерно 34 доллара за баррель. Обвал цен на нефть вызван неудавшейся сделкой ОПЕК+ и падением спроса на энергоносители из-за аномально теплой зимы.



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