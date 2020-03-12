Две трети регионов РФ одобрили поправки к Конституции. Депутат из Якутии сложила мандат в знак протеста

12.03.2020, 15:02, Новости дня

В Совет Федерации поступили результаты голосования по поправкам в Конституцию от 62 регионов РФ, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление сенатора Андрея Клишаса.

“В Совет Федерации поступили результаты голосования в законодательных собраниях субъектов более двух третей регионов России, как это предусмотрено статьей 136 Конституции РФ”, – сказал он. По словам Клишаса, все полученные голоса – положительные.

При этом в некоторых регионах не все законодатели согласились поддержать поправки. Так, народный депутат парламента Якутии Сулустаана Мыраан сложила свои полномочия из-за несогласия с коллегами по одобрению поправок. Она заявила, что парламент РФ и парламент Республики Саха принятием “таких нелегитимных поправок предали интересы своего народа”.

“Я не представляю, как буду работать с такой антинародной Конституцией. Совесть не позволит. Далее себя не считаю обязанной состоять в парламенте, который понимая, что делает, одобряет такое беззаконие”, – заявила экс-депутат.

Сенаторам предложили утвердить поправки 14 марта.

Чтобы поправки к Конституции считались одобренными, их должны поддержать не менее двух третьей региональных парламентов. После этого их направят в Конституционный суд.

Ранее Совет Федерации одобрил законопроект о поправках в Конституцию РФ, принятый в трех чтениях Госдумой. В тексте говорится об обнулении президентских сроков Владимира Путина, о боге и “государствообразующей” роли русского народа, о закреплении МРОТ на уровне прожиточного минимума и о недопущении умаления подвига народа в Великую Отечественную Войну.

Голосование по поправкам состоится 22 апреля. Проголосовать возможно будет только за все поправки или против.