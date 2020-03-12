 

Киевлянам посоветовали брать отпуск для ухода за детьми на карантине

12.03.2020, 14:59, Новости дня

Мэр Киева Виталий Кличко посоветовал жителям украинской столицы брать отпуск, чтобы проводить время с детьми во время карантина в связи со вспышкой коронавируса.

«Что делать родителям, у которых дети сегодня не в школах и детских садиках? Пользоваться оплачиваемыми социальными отпусками, пользоваться правом на неполный рабочий день. Здоровье намного важнее, чем временные неудобства», – сообщил Кличко в видеообращении на странице в Facebook.

 

Ранее Кличко заявил, что с 12 марта и до конца марта в Киеве вводятся ограничительные меры вводятся для предотвращения распространения коронавируса. 

Кабмин Украины также ввел с 12 марта по 3 апреля карантин во всех учебных заведениях страны и запретил проведение массовых мероприятий. По последним данным, на Украине зафиксирован один случай инфицирования коронавирусом.

Напомним, в среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире. 



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