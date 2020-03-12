 

Мишустин назвал «новую нефть» XXI века

12.03.2020, 14:59, Новости дня

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал «большие данные» «новой нефтью» XXI века, заметив, что этот ресурс неисчерпаем и имеет уникальное свойство давать добавленную стоимость.

На встрече с заместителями руководителей органов власти, которые ответственны за цифровую трансформацию, Мишустин указал, что в этой сфере они получат полномочия «по реинжинирингу всех рабочих процессов внутри министерств и ведомств», передает РИА «Новости».

«Включая их перевод в онлайн-услуги для населения и переход к управлению данными, которые на сегодняшний день поступают в реальном времени. А данные сегодня – это, если хотите, новая нефть, золото, платина XXI века. Только они имеют разницу с теми ресурсами: те исчерпаемы, а они неисчерпаемы», – сказал Мишустин.

Он отметил, что чем больше этих данных, тем больше «добавленной стоимости». По мнению Мишустина, в этом заключается «удивительное свойство данных»: «рождать новую стоимость при их структуризации и обработке, в том числе с использованием алгоритмов искусственного интеллекта».

В феврале президент Владимир Путин заявил, что, назначая Мишустина, учитывал итоги его работы на посту главы ФНС, и учитывал даже не то, что «провел цифровизацию, в своем ведомстве, а то, что он стал реально специалистом в этой области».



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