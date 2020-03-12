Названа последняя европейская страна без коронавируса

12.03.2020, 14:59, Новости дня

Единственной страной Европы, где пока не выявлен коронавирус, является Черногория, сообщил эпидемиолог местного Института общественного здравоохранения Игор ГаличПо.

Всего с начала эпидемии, по его словам, в стране обследовали более 2 тыс. человек. Под медицинским наблюдением находятся 392 человека.

«Диагностика на коронавирус занимает два-три часа, поэтому результаты становятся известны достаточно быстро», – приводит слова эксперта «Интерфакс».

Он призвал граждан не распространять дезинформацию и не способствовать панике.

В среду ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире.