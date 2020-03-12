 

Лесничества в Ленобласти получили новую партию лесопожарной техники

12.03.2020, 14:59, Новости дня

В Ленинградской области 11 лесничеств получили вторую партию леспожарной техники, закупленной в рамках национального проекта «Экология». Торжественную церемонию передачи техники провел губернатор региона Александр Дрозденко в ходе рабочей поездки во Всеволожский район.

В четверг в лесничества региона были переданы еще 20 пожарных машин, бульдозеров, экскаваторов и тягачей, передает РИА «Новости».

Всего на закупку пожарной техники в рамках нацпроекта «Экология» в минувшем году области было выделено 188,3 млн рублей из федерального бюджета.

«Ленинградская область в 2019 году стала крупнейшим в РФ покупателем противопожарной техники. При сохранении объемов финансирования к завершению реализации нацпроекта «Экология» регион обновит парк лесной техники на 70%», – отметил Дрозденко.

Он сообщил, что в 2020 году в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экология» планируется закупить еще 28 единиц лесопожарной техники на сумму 98,7 млн рублей.

Губернатор Ленобласти также провел во Всеволожском районе рабочее совещание по подготовке к пожарному сезону 2020 года. Дрозденко подчеркнул, что в Ленинградской области сформирована эффективная система раннего обнаружения и тушения лесных пожаров: действуют 71 пожарно-химическая станция, личный состав которых в пожароопасный сезон достигает 700 человек, развивается система видеонаблюдения, насчитывающая уже 153 камеры и охватывающая более 90% территории региона. Координирует лесопожарные работы региональный центр диспетчерского управления ЛОГКУ «Ленобллес».



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