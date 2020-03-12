 

Lufthansa отменила 23 тыс. рейсов из-за коронавируса

12.03.2020, 14:54, Новости дня

Немецкая авиакомпания Lufthansa отменила 23 тыс. рейсов из-за пандемии коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении Lufthansa Group, опубликованном 11 марта.

Отмена затронет рейсы всех авиакомпаний группы в Европе, Азии и на Ближнем Востоке.

“Дальнейшие отмены ожидаются в ближайшие несколько недель. Корректировки расписания на период после 25 апреля будут внесены позднее”, – сказано в заявлении.

Вспышка коронавирусной инфекции COVID-19 началась в декабре 2019 года в китайском Ухане. 11 марта ВОЗ объявила распространение коронавируса пандемией.

По состоянию на начало суток 12 марта в Китае зарегистрировано 80 793 случая инфицирования, из них 62 793 человека выздоровели, 3169 – умерли. По данным Всемирной организации здравоохранения, по состоянию на 11 марта за пределами Китая зарегистрирован 37 371 случай заражения коронавирусом в 113 странах. 1130 человек умерли.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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