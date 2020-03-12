 

Россия увеличит долю юаня в Фонде национального благосостояния

12.03.2020, 14:42, Новости дня

Средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) планируется инвестировать китайские госбумаги и юань, следует из проекта постановления правительства РФ о поправках в порядок управления средствами ФНБ.

Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Полное его название – "О внесении изменений в постановление правительства Российской Федерации от 19 января 2008 г. №18 "О порядке управления средствами Фонда национального благосостояния".

Включение китайского юаня в корзину разрешенных валют для инвестирования ФНБ сблизит валютную структуру фонда со структурой международных резервов Банка России.

Эти изменения повысят доходность и перераспределят риски инвестирования средств ФНБ, поясняется в пояснительной записке к проекту постановления.

Юань ранее был включен в состав валютной корзины МВФ корзины. Пока китайская валюта не получила статус резервной в активах мировых центральных банков из-за неразвитости институтов внутреннего финансового рынка и китайских ограничений на движение капитала.

Сейчас на счетах ФНБ больше всего евро (32%) и долларов США (37%). Размер ФНБ к 1 марта 2020 года достиг 8,3 триллиона рублей (7,3% ВВП), или $123,2 миллиарда.

По последним обнародованным данным, к 30 июня 2019 года в международных (золотовалютных) резервах Российской Федерации доля активов в китайских юанях составляла на 13,2% ($68,4 млрд). Наибольшая доля в российских резервах приходится на доллар США (24,2%) и евро (30,6%). Остальное приходится на долю японской иены (3,7%), канадского доллара (2,4%), фунта стерлинга (6,0%), австралийского доллара (0,8%).

Об увеличении доли китайского юаня в российских резервах говорил в ноябре 2019 года министр финансов Антон Силуанов. По его словам, это постепенный процесс, но уже тенденция – в составе золотовалютных резервов Банка РФ уменьшилась доля доллара. Россия постепенно будет снижать долю доллара США активах, разрешенных для инвестирования ФНБ. "Сейчас уже подготовили программу мер, чтобы структуру ФНБ в соответствие с аналогом, который у нас есть по резервам ЦБ", сказал Силуанов (цитата "Интерфакс").



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