 

Коронавирус не пройдет: таксисты защищаются от пассажиров пленкой и скочтем

12.03.2020, 14:42, Новости дня

Одним из главных средств профилактики коронавируса и противодействия его распространению считается изоляция: ограничение контактов с окружающим миром и людьми. Но как быть тем, для кого постоянные встречи – это жизненная необходимость? Таксист из Нью-Йорка нашел неожиданное решение, которое запечатлел один из пассажиров и поделился этим видео в своем Instagram.

В США на данный момент зафиксировано более 1 100 случаев заболеваний, скончались от коронавируса более трех десятков человек. Руководство страны близко к тому, чтобы закрыть контакты с внешним миром, а гражданам уже порекомендовали избегать посещения людных мест и по возможности оставаться дома.

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Публикация от Phil Ring Does Everything (@phildoeshair) 9 Мар 2020 в 8:51 PDT

Однако нью-йоркский работник компании-агрегатора Lyft, очевидно, не может себе этого позволить. Если он бросит работу, то останется без средств к существованию. И поэтому вынужден был найти выход: при помощи полиэтилена и скотча он изолировал себя от пассажиров. Смекалка позволила ему оставаться при деле, но она же сделала его знаменитым после того, как видео попало в соцсети.

Не оставляют без внимания эпидемию и сами операторы. Компания Uber заявил о намерении блокировать аккаунты как водителей, так и пассажиров, в отношении которых подтвердилась информация о заболевании. Как уточняет The Verge, в Uber уже создан круглосуточный информационный центр, работающий в контакте с представителями сферы здравоохранения.

Впервые такой подход Uber применила в Мексике, но планирует распространить его на весь мир. Аккаунты заболевших водителей блокируются на 14 дней с возможностью последующей разблокировки. Любопытно, что в компании заявляют об оказании финансовой помощи тем водителям, которые были отстранены от работы.

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АвтоВести



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