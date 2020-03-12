Мнение: Чтобы помочь одному бездомному, надо перекроить систему

12.03.2020, 14:30, Разное

Владимир Путин по итогам встречи с волонтерскими организациями поручил правительству России заняться вопросом бездомных – собрать лучшие практики и внести необходимые изменения в законодательство, чтобы помощь бездомным стала более эффективной и предметной.

Поручение президента – сигнал недовольства работой государственной системы, призванной решать проблему бездомности. Эта система, по сути, не менялась с момента распада Советского Союза. СССР существовал в совершенно других реалиях, не было проблемы массовой внутренней миграции и такого количества людей на улице. Да и советские подходы даже в старых реалиях не очень работали.

Всю систему помощи надо перекраивать – от срочной социальной помощи до реабилитации с пост-сопровождением.

Во многом двигателем содержательной части реформы могут стать московские НКО – в Москве колоссальный опыт помощи бездомным. Москва в целом более активная и более решительная. Здесь сосредоточены крупнейшие российские организации с авторитетом, опытом, высокими компетенциями. Они находятся в достаточном единомыслии, чтобы объединить свои усилия и поддержать друг друга. Поэтому новый пилотный проект по помощи бездомным надо начинать именно с Москвы и возможно – параллельно в 2-3 других крупных городах.

И уже ясно, куда в принципе нужно двигаться.

Нужно разделить подходы к помощи в крупных городах – мегаполисах, куда люди едут на заработки, – и в маленьких городах. Это совершенно разные случаи и совершенно разные люди. Другое внутреннее наполнение проблемы.

В крупных городах это, как правило, люди, у которых есть дом, жилье, связи, но которые приехали в большой город заработать. В маленьких городах бездомные находятся в более тяжелых, «зависших», иногда безвыходных ситуациях. Логика помощи здесь принципиально разная, поэтому и систему нужно строить с учетом этих особенностей.

Нуждается в корректировке срочная социальная помощь – дать человеку еду, одежду, лекарства, позволить ему согреться в морозы. В больших городах ситуация более-менее позитивная – бездомные сегодня не умирают на улице от голода. Но смысл срочной помощи не в том, чтобы человек как можно дольше оставался на улице и ему там было хорошо жить, а в том, чтобы он максимально быстро эту жизнь на улице оставил и вернулся в общество. Поэтому необходимо, чтобы система срочной помощи была переориентирована именно на это.

Важное направление реформы – профилактика бездомности. В Москве это программа «Возвращение» православной службы «Милосердие». Ее суть в своевременной помощи тем, кто только попал в беду – обворовали, обманули, бросили на работе. Нужно связаться с родными, купить билет и отправить домой. Эта программа крайне актуальна для крупных и транзитных городов, где большие потоки внутренней миграции, для городов, привлекательных для заработков.

Реабилитация. Это ключевое направление реформы. Пока реабилитационный процесс еще не очень хорошо проработан в России, но, тем не менее, уже существует ошибочное мнение, что в реабилитации нуждаются только «старожилы» улицы.

Опыт православной службы помощи «Милосердие» и других церковных проектов – а Церковь сегодня организовала более 90 приютов для бездомных – показал, что в реабилитации нуждаются и те, кто прожил на улице даже полгода. Мы увидели, что люди, выброшенные на улицу, например, после неудачного трудоустройства, не возвращаются к себе домой в регион. Выбирают жить на помойке в богатом городе вместо скромных, но человеческих условий в небольших городах. Как в известном советском фильме: «Полюбить – так королеву, проиграть – так миллион». Увы, таково следствие разрушенных в обществе и семье ценностей и утраченных жизненных ориентиров.

Мы в Москве более 6 лет ищем новые методы решения этой проблемы, и мы увидели, что без реабилитационных мероприятий эти люди вернуться к нормальной жизни не смогут. Люди после мощнейшего стресса проживания на улице не способны сами восстановить отношения с родными, зарабатывать деньги, искать и снимать жилье.

Помощь в Москве устроена часто по принципу – «Из Челябинска, брат? Ну вот туда и вернем. Там тебе помогут». Но у него дома проблемы, долги за коммуналку, маленькие дети, жена, которая «пилит» за то, что денег мало, что он «не мужик», родители давно умерли… Вот и что ему делать? Кто скажет ему: «Очнись! Остановись. Успокойся. Я верю в тебя. Ты хороший, у тебя всё получится. Вперед»? А как человеку без этого? Ради чего жить? В жизни должен быть Другой, в жизни должна быть поддержка. Причем как в Москве, так и в его родном Челябинске.

Вот для такой поддержки, осознания реального положения и возвращения к жизни и существует реабилитационный процесс.

То, что человек попал в тяжелую ситуацию, заработал множество психологических и духовных проблем, пристрастился к алкоголю, еще не значит, что ему нельзя помочь. Наша задача – социально ответственного здорового общества – создать условия для реабилитации этих несчастных людей. Для этого нужны специалисты. Например, в нашей команде – социальные работники, психолог, аддиктолог, священник. Бездомному нужна комплексная помощь.

Реабилитационный процесс делится на несколько этапов. Если зависимому от алкоголя и наркотиков для прохождения реабилитации нужен примерно год, то бездомному – еще больше времени. Это длительная работа, и ее лучше проводить за городом, в той среде, где у человека меньше соблазнов.

Важный пункт реформ – пост-реабилитационное сопровождение этих людей. Я ни в коем случае не утверждаю, что их нужно пожизненно содержать. Но очень важно психологическое сопровождение и обеспечение чувства тыла за спиной – чтобы человек понимал, что, если он оступится, ему быстро помогут.

Требует корректировки взаимодействие социальных и медицинских служб. Например, человек попадает в больницу, получает медицинскую помощь, выписывается из нее – и что с ним дальше происходит? Социальная и медицинская сфера, полиция, страховые фонды – все работают сами по себе. Систему надо выстроить с фокусом на проблемы отдельного человека, надо максимально по-человечески позаботиться о бездомном. А если это паллиативный бездомный, то позаботиться еще и о том, чтобы он по-человечески отошел в мир иной. Важно, чтобы больницы не стремились поскорее от таких людей избавляться, а предоставляли реальную помощь.

Кадры. По своему опыту знаем, что в сфере работы с бездомными не хватает специалистов – очень сложно найти людей, которые будут готовы неравнодушно и с самоотдачей трудиться на этом сложном направлении. Ведь нужно уметь возвращать бездомным волю к жизни, отогревать человека, помогать ему меняться.

Мы сейчас начали разработку курсов для волонтеров, а в перспективе и сотрудников, которые понимают особенности проблемы бездомности и способны мотивировать людей, помочь им встать на ноги и попробовать продолжить жить после падения. Очевидно, профильное обучение специалистов необходимо не только на базе НКО, но и хотя бы в нескольких вузах страны.

Нужно признать: в нашем обществе сложилось негативное представление о бездомных. Многих людей можно понять, ведь никто не хочет, чтобы в его подъезде жил пьяный, пахнущий человек. Но в том-то и дело, что пока мы не запустим федеральную систему помощи этим людям, мало что изменится. Ведь бездомный – это не тот, кого надо подальше убрать из общественных мест из-за запаха или внешнего вида, а это человек, которому нужны поддержка и сочувствие. И помощь профессионалов, которые займутся его реабилитацией.

Когда ваш близкий попадает в реанимацию, вы же не вычеркиваете его из своей жизни, не говорите, что больше ничего не хотите знать о нем. Вы жалеете его, заботитесь о нем, молитесь о нем.

Никто, конечно, не ожидает такой глубокой заботы о бездомных от всех людей. Но это беда, в которой по стечению обстоятельств может оказаться каждый. Это важно помнить.

Я верю, что у нас все получится. Главное – не закрываться от проблемы, не ограничиваться символическими жестами и помнить, что мы все в этом вопросе – и государство, и общество – союзники.