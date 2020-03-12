В Дубае и Абу-Даби запретили курить кальяны

12.03.2020, 14:30, Новости дня

Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили курение кальянов в Дубае и Абу-Даби.

Такое решение принято для борьбы с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

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