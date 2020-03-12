В Дубае и Абу-Даби запретили курить кальяны
12.03.2020, 14:30, Новости дня
Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили курение кальянов в Дубае и Абу-Даби.
Такое решение принято для борьбы с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».
Согласно последним данным, на территории страны зафиксировали 74 случая заражения коронавирусом, не менее 12 пациентов выздоровели.
Во вторник сообщалось, что в ОАЭ госпитализировали российского велогонщика Дмитрия Страхова с положительным тестом на коронавирус.
В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.
Последнее из рубрики: Новости дня
СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИ ✎ Комментариев нет