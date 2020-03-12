В Дубае и Абу-Даби запретили курить кальяны

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12.03.2020, 14:30, Новости дня

Власти Объединенных Арабских Эмиратов запретили курение кальянов в Дубае и Абу-Даби.

Такое решение принято для борьбы с распространением коронавируса, передает ТАСС со ссылкой на телеканал «Аль-Арабия».

Согласно последним данным, на территории страны зафиксировали 74 случая заражения коронавирусом, не менее 12 пациентов выздоровели.

Во вторник сообщалось, что в ОАЭ госпитализировали российского велогонщика Дмитрия Страхова с положительным тестом на коронавирус.

В четверг Всемирная организация здравоохранения объявила пандемию нового коронавируса в мире. Ранее иммунолог рассказала, как защититься от коронавируса в общественном транспорте.



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