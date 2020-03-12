 

Песков не исключил наступления глобальной экономической рецессии

12.03.2020, 14:30, Новости дня

В будущем возможно наступление глобальной экономической рецессии, и влияние коронавируса является одним серьезных факторов, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Коронавирус имеет весьма глубокие последствия для мировой экономики уже сейчас и потенциально может иметь более серьезные последствия для мировой экономики. Это в целом набор некоторых признаков возможной глобальной экономической рецессии, которая может быть где-то на горизонте», – передает его слова ТАСС.

К этому перечню он отнес совокупность региональных конфликтов, а также действия разных стран вразрез с международным правом.

Так Песков отметил факторы, которые позволяют говорить об изменении ситуации в мире и сделать вывод о возможности разрешить действующему президенту РФ снова принять участие в выборах. Именно сложная ситуация в мире, сказал Песков, стала одним из факторов, почему Владимир Путин согласился с аргументацией депутата Госдумы Валентиной Терешковой.

«Ситуация в мире хорошо известна, она весьма-весьма неспокойна, если не сказать чрезвычайно турбулентна. Многие страны мира, но особенно наша страна, конечно, находятся в весьма и весьма нестабильной ситуации вокруг. В такие нелегкие годы некоторые страны принимали решения о возможности для действующего президента оставаться и дальше на своем пути. В эти непростые годы как раз имеет огромное значение стабильность власти, твердость власти, последовательность власти», – подчеркнул Песков.

Он добавил, что Терешкова, вероятно, этим и руководствовалась.

Накануне экономический прогнозист и обозреватель Джесси Коломбо, который предсказал мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил, что миру предстоит пережить еще один финансовый крах, и на этот раз он будет намного хуже.



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