 

Microsoft собирается вернуть отмененную в 2018 функцию в ОС Windows 10

12.03.2020, 14:30, Разное

Корпорация Microsoft намерена вернуть в операционную систему Windows 10 функцию, которая была отменена еще в 2018 году. Инсайдеры обнаружили косвенные доказательства ее появления в SDK сборки 19577.
По словам эксперта Теро Алхонена, вышеназванная функция была представлена около 2 лет назад, тогда же и должен был состояться запуск, однако возникли определенные сложности в результате короткого испытания. Оказывается, функция Windows Sets содержала ряд серьезных проблем, из-за чего разработчикам потребовалось немало время для ее переработки.

Специалисты добавляют, что вышеназванная функция в основном применяется в офисном приложении Microsoft Office для создания дополнительных закладок. С помощью этой опции также возможна классификация вкладок по принципу браузера, она включает в себя ссылки на сайты, дополнения и прочий контент.



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