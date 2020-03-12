Эксперты Mayo Clinic: Ночные кошмары сигнализируют о расстройстве психики

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12.03.2020, 14:30, Разное

Нарушение сна, вызванное ночными кошмарами, может быть связано с легко определяемыми причинами или же сигнализировать о расстройстве психики. О подобных состояниях рассказали специалисты из Mayo Clinic.
Пробуждение, как говорят, «в холодном поту» возможно в любом возрасте, но единичные случаи не должны стать поводом для беспокойства. Они могут быть спровоцированы физическим дискомфортом, например, перееданием или духотой в спальне, повышением температуры во время болезни или стрессовым состоянием, и исчезать после устранения причины. Опасность представляют постоянные ночные кошмары, которые требуют обращения за помощью к медикам.

Общение с психологом, как правило, помогает справиться с таким явлением без применения медикаментозных средств, но иногда необходимы гормональные или натуральные успокоительные препараты. Статистические данные свидетельствуют, что чаще всего с таким состоянием сталкиваются дети в возрасте от 3-х и до 6-ти лет с последующим уменьшением частоты приступов страха. В подростковом возрасте девочки подвержены ночным кошмарам в большей степени, чем мальчики.

Чрезмерное беспокойство негативно отражается на общем самочувствии ребенка, ухудшается концентрация внимания и когнитивные способности в целом, появляются сонливость, апатия или же возникает агрессия по отношению к окружающим. В целях профилактики медики рекомендуют вечерние прогулки на свежем воздухе, расслабляющие ванны и прослушивание спокойных мелодий.



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