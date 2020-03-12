В онлайн-картах распространения коронавируса найден вирус

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12.03.2020, 14:30, Разное

Сотрудники компании Reason Labs, занимающейся обеспечением сетевой безопасности, нашли в онлайн-картах распространения коронавируса вредоносный компьютерный вирус. Злоумышленники решили воспользоваться интересом людей к данной теме и создали вредоносную программу.
В настоящий момент в некоторых странах мира зафиксирована вспышка заболевания COVID-2019. Регулярно в СМИ сообщают о населенных пунктах, где обнаружили нового больного. В связи с повышенным вниманием к данной теме, программисты разработали очередное приложение, позволяющее в онлайн-режиме следить за тем, как происходит распространения коронавируса. Сотрудники Reason Labs изучили сервис и констатировали, его функционал соответствует заявленным возможностям, но есть в коде программы и скрытые возможности. Как оказалось, в нём зашит троянский вирус AZORult.

Отмечается, пользователи при активации программы запускают и зловред. Его возможности весьма широки и вредоносное ПО может, как завладеть всеми личными данными владельца устройства, для последующей продажи в даркнете или воровства средств с электронных кошельков и банковских карт, так и вовсе для взятия компьютера или мобильного устройства под свой контроль. В этом случае злоумышленник может распоряжаться устройством по своему усмотрению. Эксперты рекомендуют не скачивать приложения с низким рейтингом и программы, малознакомые широкому числу пользователей.



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