О вандализме Лены и Тамары из Винницы было известно еще в 2011 году

12.03.2020, 14:28, Новости дня

Об акте вандализма украинских туристок Лены и Тамары из Винницы, которые испортили фреску Рафаэля 1511 года под названием «Афинская школа» в Ватикане, стало известно еще в 2011 году.

Блогер elisaloffredo на своей странице в Blogspot в 2011 году выложила заметку «Здесь был Вася, руссо туристо облико нон морале», в котором и описала ситуацию с порчей фрески Рафаэля.

«В сердце суперохраняемого музея Ватикана, в станцах Рафаэля, знаменитых почти так же, как Сикстинская капелла. Среди множества иностранных граффити, прилепленных дожеванных жвачек, прямо на оригинальных фресках великого художника, были вырезаны ключами или другим острым предметом на стене ЛЕНА И ТАМАРА ИЗ ВИННИЦЫ», – написала блогер.

Она предположила, что мотивом «творчества» вандалов была реклама или «желание сообщить всему миру, что они тут были, это видели, приобщились, вынесли частичку искусства».

По ее мнению, украинские туристки тем самым нанесли «непоправимый вред бесценным фрескам, восстановить которые нужны годы и миллионы».

«Лена и Тамара из Винницы, подсчитайте теперь, во сколько вам обойдется перероспись фресок великого Рафаэля в Ватикане!» – возмутилась блогер.

Напомним, ранее в соцсетях появился ролик, где демонструются выцарапанные на фреске Рафаэля в зале Апостольского дворца в Ватикане имена украинских туристок.

На фреске также нашли и другие надписи вандалов. В комментариях к ролику пользователи предположили, что надписи могли быть сделаны в 2015 году.

Академик РАН Александр Рожин оценил ущерб от надписей украинских вандалов на фреске Рафаэля.