Команда F1 отменила участие в гонке из-за коронавируса

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12.03.2020, 14:28, Новости дня

Команда «Формулы 1» «Макларен» отказалась участвовать в Гран-при Австралии из-за того, что один из членов команды сдал положительный тест на коронавирус.

«Макларен» снялась с Гран-при Австралии после положительного теста члена команды. Член команды был протестирован и изолирован», – сообщила команда в соцсетях, передает РИА «Новости».

В четверг стало известно, что проведение баскетбольных Евролиги и Еврокубка приостановлено по причине распространения коронавируса.

Из-за вспышки коронавируса по всему миру отменяют спортивные мероприятия, в том числе международные. Так, ранее в четверг сообщалось об отмене чемпионата мира по фигурному катанию 2020 года, который планировалось провести с 18 по 22 марта в канадском Монреале.



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