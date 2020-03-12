Госдума приняла закон о поправках в бюджет для реализации послания Путина

12.03.2020, 14:28, Новости дня

Депутаты Госдумы приняли в третьем чтении законопроект о внесении изменений в федеральный бюджет на 2020-2022 годы, которые направлены на реализацию социальных мер из послания президента Владимира Путина Федеральному собранию.

Документ увеличивает расходы бюджета в 2020 году на 162,7 млрд рублей, до 19,7 трлн рублей, в 2021 году – на 556,9 млрд рублей, до 21,2 трлн рублей, в 2022 году – на 677,6 млрд рублей, до 22,44 трлн рублей, передает ТАСС.

В частности, деньги пойдут на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет, расширение программы маткапитала, организацию бесплатного горячего питания учащихся начальной школы, модернизацию первичного звена здравоохранения.

Одновременно вырастут и доходы федерального бюджета: в 2020 году – на 214 млрд рублей, до 20,6 трлн рублей, в 2021 году – на 646 млрд рублей, до 21,9 трлн рублей, в 2022 году – на 755 млрд рублей, до 22,8 трлн рублей.

Профицит бюджета на 2020 год остается на уровне 0,8% ВВП, на 2021 и 2022 годы повышен на 0,1 процентного пункта, до 0,6% ВВП и 0,3% ВВП.

В первом чтении законопроект был принят 4 марта.

В середине февраля правительство внесло в Госдуму законопроект об изменении параметров федерального бюджета на 2020-2022 годы в связи с необходимостью реализации послания президента.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дополнительные расходы на меры из послания президента составят 4,128 трлн рублей до 2024 года.