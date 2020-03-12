Bugatti откажется от прототипов из глины при проектировании новых моделей

12.03.2020, 14:07, Разное

На протяжении многих десятилетий Bugatti продолжала использовать прототипы из глины во время проектирования новых моделей. Теперь от этой практики компания отказывается, переходя на новые технологии.

Известно, ранее дизайнеры, работая над новым спортивным автомобилем, создавали по наброскам прототипы из глины, позволяющие наглядно видеть машину и оценить её облик. Данный материал выбрали неслучайно, поскольку при необходимости внести корректировку, всегда можно было придать каждой детали новую форму. Это позволяло в прежние годы относительно оперативно работать, проектируя обводы кузова. Тем не менее, больше французская компания не планирует делать транспортные средства таким способом, на смену традиционным методам приходят Современные технологии, а именно — средства виртуальной реальности, о чём пояснил главный дизайнер автомобильного бренда Ахим Аншайдт.

Специалист отметил, данное решение рассматривалось на протяжении 20 лет. Нет сомнений, считает сотрудник Bugatti, что переход на технологии VR привнесёт новые возможности для конструкторов. Теперь любая корректировка облика машины будет производиться в считанные мгновения и для этого не потребуется большая студия и мастера по лепке из глины. Инженеру понадобятся лишь очки виртуальной реальности и мощный компьютер. Ещё одним очевидным плюсом перехода на современную технологию является снижение стоимости дизайнерских работ.