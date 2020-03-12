 

Андрей Малахов расследовал деятельность студий российских вебкам-моделей

12.03.2020, 14:07, Разное

Андрей Малахов провёл журналистское расследование, в ходе которого раскрыл студию российских вебкам-моделей. В результате незаконный бизнес попал в поле зрения сотрудников правоохранительных органов и те провели задержания причастных к его осуществлению лиц.
В ток-шоу “Прямой эфир” показали результаты проведённого журналистом расследования. Чтобы выяснить все подробности корреспонденты внедрились в организацию, оформленную, как фотостудию. При этом главной деятельностью этой компании являлось содержание вебкам-моделей. Речь идёт о женщинах, демонстрирующих обнажённое тело собеседнику. Этим они занимались в подвальном помещении арендованного офиса.

Одна из журналисток после выявления адреса данного незаконного заведения пояснила его операторской команде и та в сопровождении полиции произвела съёмку, фиксируя нарушения. После того, как работники телевизионного канала побеседовали с представителями прекрасного пола, тех увезли на дознание в отделение. Предполагаемый же работодатель от комментариев отказался.

Общаясь с женщинами, корреспондент выяснил, что не все из них осознают степень вины за содеянное, а некоторые из них и вовсе не считали свою деятельность запрещённой, аргументируя это отсутствием вреда для окружающих. Ещё одна из вебкам-моделей отметила, её мать знала о методах заработка дочери, и неоднократно указывала той на его аморальный характер.



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