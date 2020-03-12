Мнение: Плановая профилактика «Силы Сибири»

12.03.2020, 13:59, Разное

"Силу Сибири" ставят в середине марта на "профилактические работы". В общем-то, ситуация вполне тривиальная, особенно, когда ленточку нужно перерезать к конкретной дате. После торжественного пуска и отъезда начальства нужно отдирать изоленту, на которой держится запущенный гигант индустрии, и пытаться привести всё вот это в хоть какой-то рабочий вид. Так что ничего необычного.

Но тут еще и китайская история с эпидемией. А вот связана ли остановка Силы Сибири еще и с ней – это вопрос. Во всяком случае, у Китая сейчас проблемы, а газ – это такая штука, которую нужно потреблять сразу. Просто в силу его агрегатного состояния. И, по всей видимости, потреблять китайцам пока без надобности. Экономика восстанавливается, однако до восстановления всех цепочек еще далеко – месяца два, не меньше. В Китае сейчас серьезная проблема – сверхнормативные складские запасы готовой продукции. Во многих отраслях они на порядок превышают "обычные". А значит – ёмкость складских мощностей либо уже исчерпана, либо близка к этому. Нужно разгрузить склады, и только затем восстанавливать производство. Поэтому сейчас для Китая главное – не восстановление производства, как ни странно, а восстановление транспортной отрасли в целом и экспортной – в первую очередь. Именно необходимость разгрузки складских запасов сейчас определяет скорость восстановления китайской экономики в целом.

Россия, как сырьевой придаток Китая, находится в самом начале производственных цепочек китайской экономики. Это означает, что сырье, поступаемое из России, потребуется в самом конце восстановления китайской экономики.

Видимо, "плановая профилактика" – это все-таки в первую очередь, следствие китайского коллапса, а уже затем – необходимость доведения до ума всех неизбежных недоделок.