ЕС осудил односторонний запрет США на въезд из Европы

12.03.2020, 13:59, Новости дня

Евросоюз не одобряет принятое США в одностороннем порядке решение о 30-дневном запрете на въезд в страну из Европы, гроворится в совместном заявлении главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен и руководителя Евросовета Шарля Мишеля.

«Европейский союз не одобряет тот факт, что решение США о запрете на поездки было принято в одностороннем порядке и без консультаций», – цитирует заявление РИА «Новости».

Главы ЕК и Совета ЕС также назвали коронавирус глобальным кризисом, требующим сотрудничества, а не односторонних мер.

Помимо этого, они подчеркнули, что ЕС предпринимает серьезные шаги для ограничения распространения коронавирусной инфекции.

Напомним, президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты с пятницы, 13 марта, вводят запрет на въезд на территорию страны из Европы сроком на 30 дней. При этом Великобритания стала исключением. Также запрет не распространяется на американцев, которые пройдут «необходимые досмотры».

Решение Трампа о запрете на въезд в США оказалось неожиданным для Европы.

В Кремле на вопрос о возможности ограничения въезда в Россию из Европы по аналогии с запретом, введенным США, заявили, что решение на этот счет принимает оперативный штаб при правительстве.

По мнению эксперта, решение Трампа изолировать Америку от Европы усугубит торговую войну и усложнит задачу подписания нового соглашения между США и ЕС.