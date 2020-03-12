Вопрос дня: Как режим пандемии коронавируса изменит жизнь россиян?

12.03.2020, 13:59, Новости дня

С начала года про коронавирус появилось столько статей, комментариев и даже документальных фильмов, что многих пугает даже не само заболевание, а объем информации о нем. Кульминация, похоже, случилась на этой неделе. Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии коронавируса. Звучит угрожающе, хотя это и не прецедент в XXI веке. В 2009 году уже объявлялся режим пандемии – свиного гриппа.

Для начала разберемся в терминологии. Что же такое пандемия? По мнению Всемирного общества здравоохранения – это эпидемиологическая фаза, при которой наблюдается передача заболевания по всей планете. Генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебреисус сразу уточнил, что это слово не должно «вызывать необоснованный страх или ошибочное впечатление, что борьба завершена». Объявление пандемии означает, что риск распространения заболевания высок и необходимо усилить комплексные мероприятия по борьбе с распространением вируса.

И уж чего точно не имел в виду Гебреисус, так это того, что распространение вируса, аналогичное китайскому или итальянскому сценарию, ждет все страны мира. Стоит отметить, что 81 страна с коронавирусом по-прежнему не знакома, а в 57 странах число заболевших не превышает 10 человек. Этот факт как нельзя лучше показывает, что коронавирусу можно эффективно противостоять, и при том самыми банальными способами. Так, до сих пор в лидерах «методов и средств против коронавируса» остаются элементарные правила гигиены, оперативная изоляция и лечение заболевших.

Если всё не так страшно, то зачем вообще нужен режим пандемии? В первую очередь, это сигнал, что отныне проблема касается абсолютно всех государств мира. Также это привлечение внимания к успешным практикам стран, где наблюдается спад числа заболевших: Китая и Южной Кореи. Заявление ВОЗ станет стимулом международному сообществу вести совместную борьбу с коронавирусом, обмениваться информацией и методиками лечения и, прежде всего, пускать максимальные силы на локализацию проблемы в своей стране. Цели у ВОЗ весьма оптимистичные: сделать коронавирус первой пандемией в истории, которую удалось контролировать.

И, наконец, самый интересный вопрос: как режим пандемии изменит жизнь россиян? Ответ: фактически никак. География вируса, безусловно, может повлиять на туристические планы жителей нашей страны, ведь рост заболеваемости в конкретных странах будет необходимо купировать временным закрытием границ и ограничением авиасообщения. Но эти меры уже известны и активно предпринимались задолго до заявления ВОЗ.

Режим пандемии 11 лет назад – из-за гриппа H1N1 (более известного как «свиной грипп») – длился всего год. В РФ тогда было зафиксировано несколько тысяч случаев H1N1, но сам по себе режим пандемии также никак не повлиял жизнь россиян. Помните хотя бы одно ограничение? Очень сомнительно, что в этот раз будет как-то иначе.

Поэтому советуем спокойнее реагировать на новости, соблюдать личную гигиену, чаще мыть руки и ждать мировой победы над коронавирусом, которая неизбежна.

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