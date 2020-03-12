Володин поручил аннулировать пропуск не прошедшего карантин после Франции депутата Катасонова

12.03.2020, 13:59, Новости дня

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил аннулировать на 14 дней пропуск депутата от ЛДПР Сергея Катасонова, который после посещения Франции не отправился на карантин по коронавирусу.

Тему на заседании поднял лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он сообщил, что Катасонов после возвращения из Франции несколько дней был на рабочем месте, и только в четверг коллеги настояли на том, чтобы он отправился домой, передает ТАСС.

«Нам надо поручить комитету по контролю и регламенту изучить выступление Владимира Вольфовича. В этой связи давайте решение примем о прохождении карантина нашим коллегой, потому что так положено. Надо уважать закон и правила, начиная с себя. И в этой связи на 14 дней, пока карантин не пройдет, коллеги, если вы поддержите, давайте примем решение об аннулировании пропуска в Государственную думу», – сказал Володин.

Он попросил Катасонова пройти карантин и предложил изолировать его помощника и депутатов, с ним контактировавших.

«И, коллеги, во фракции с пониманием отнеситесь – вот тот ряд, где находился наш коллега, ряд выше и ниже – на карантин. Ну и, коллеги, те, кто общался, также на карантин», – сказал Володин.

Жириновский заявил, что нужно принять постановление о досрочном прекращении полномочий Катасонова, «чтобы вся страна знала, что мы не собираемся прикрывать тех, кто таким гнусным образом может быть источником настоящей эпидемии и в нашей стране», передает РИА «Новости».

Премьер Михаил Мишустин ранее заявил, что угроза распространения коронавируса в стране сведена до минимума.