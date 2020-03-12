 

Воровал у покойников: на Урале осудили санитара морга

12.03.2020, 13:50, Разное

Суд в Свердловской области приговорил 32-летнего санитара одного из местных моргов Павла Печагина к десяти месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Правоохранители установили, что он обворовывал трупы людей, сообщает Ura.ru.

В частности, в конце 2019 года он снял с тела покойной женщины золотую цепочку с подвеской. Украденные предметы Печагин сдавал в ломбард. Выяснилось, что они принадлежали дочери умершей. Мужчина полностью признал вину в содеянном.



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