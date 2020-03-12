 

В Кремле не исключили отмену парада Победы из-за коронавируса

12.03.2020, 13:50, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность отмены парада Победы 9 мая из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. По его словам, такой вариант развития событий в Кремле пока не рассматривают, сообщает Ura.ru.

В этом году парад будет юбилейным: он приурочен к 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне. Песков добавил, что в настоящее время подготовка к мероприятию продолжается, но не исключил, что от него придется отказаться. По словам дипломата, власти следят за развитием ситуации с коронавирусом.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

06.02 / Мнение: О последнем чего-то сто́ящем поколении

06.01 / Дочь Леонида Якубовича Варвара показала обнаженное фото в ванной

29.01 / Зонд NASA Parker услышал звуки потоков солнечного ветра

15.01 / Звезда серии фильмов «Очень страшное кино» Анна Фэрис выходит замуж в третий раз

08.01 / Эксперты назвали самый привлекательный паспорт в мире

19.01 / Врач предупредила об опасности чрезмерной любви к зеленому чаю

09.03 / В Таиланде роботы ухаживают за пациентами с коронавирусом

17.01 / Массовое ДТП в Адыгее: из-за столкновения 20 машин погибли двое людей

20.02 / Ученый назвал сроки начала эпидемии коронавируса в России

15.01 / Мнение: Новый смертельный вирус придет из Китая

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика