В Кремле не исключили отмену парада Победы из-за коронавируса

12.03.2020, 13:50, Разное

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков оценил вероятность отмены парада Победы 9 мая из-за эпидемии коронавируса COVID-2019. По его словам, такой вариант развития событий в Кремле пока не рассматривают, сообщает Ura.ru.

В этом году парад будет юбилейным: он приурочен к 75-летию победы СССР в Великой Отечественной войне. Песков добавил, что в настоящее время подготовка к мероприятию продолжается, но не исключил, что от него придется отказаться. По словам дипломата, власти следят за развитием ситуации с коронавирусом.