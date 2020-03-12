 

Обнаружен недостаток нового смартфона Samsung Galaxy S20+

12.03.2020, 13:35, Новости дня

Специалисты компании iFixit разобрали новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S20+, поставив цель определить сложность осуществления его ремонта.

В свою очередь, многие из пользователи интересовались вопросом того, как выглядит новейший аппарат изнутри. Предложенный видеоролик детально демонстрирует все этапы разбора смартфона Samsung Galaxy S20+, однако в текстовом исполнении ограничились лишь общими деталями по указанному процессу.

Несмотря на то, что датчики оказались компактными и не требуют много места, однако аппарат полностью лишился привычной тепловой трубки, которая предусмотрена в старшей модели. Специалисты дали аппарату оценку 3 из 10 баллов по сложности осуществлению ремонта, тогда как многие элементы прикреплены при помощи клея, который повреждается при разборе.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

03.03 / «За несанкционированные акции в Швеции десяточка ломится» — Путин снова соврал о наказании за митинги в Европе

03.03 / МОК подтвердил проведение летней Олимпиады-2020, несмотря на вспышку коронавируса

05.03 / «А борщ и котлеты останутся при мне»: Памфилова объяснила принцип голосования

06.01 / НАТО заявило о недопустимости получения ядерного оружия Ираном

27.01 / У Брайанта было несколько игр, когда он был богом, который сам удивлен своим могуществом. В остальные дни он был просто великий баскетболист

28.01 / Климатолог vs Александр Городницкий. Разбор ошибок барда-океанографа «разоблачающего» глобальное потепления

31.12 / Воевавший за боевиков Лусварги находится на подконтрольной “ДНР” территории – адвокат

18.02 / Украинским таможенникам могут вдвое поднять зарплату до конца года – Нефьодов

20.01 / НАСА передумало отказываться от «Союзов»

05.03 / “Заминированный” самолет готовится к экстренной посадке в Омске

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика