Обнаружен недостаток нового смартфона Samsung Galaxy S20+

12.03.2020, 13:35, Новости дня

Специалисты компании iFixit разобрали новый флагманский смартфон Samsung Galaxy S20+, поставив цель определить сложность осуществления его ремонта.

В свою очередь, многие из пользователи интересовались вопросом того, как выглядит новейший аппарат изнутри. Предложенный видеоролик детально демонстрирует все этапы разбора смартфона Samsung Galaxy S20+, однако в текстовом исполнении ограничились лишь общими деталями по указанному процессу.

Несмотря на то, что датчики оказались компактными и не требуют много места, однако аппарат полностью лишился привычной тепловой трубки, которая предусмотрена в старшей модели. Специалисты дали аппарату оценку 3 из 10 баллов по сложности осуществлению ремонта, тогда как многие элементы прикреплены при помощи клея, который повреждается при разборе.